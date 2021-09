Bebê é baleado no colo do pai em ação de criminosos

Um bebê de apenas nove meses foi baleado no abdômen na manhã desta sexta-feira (3), no bairro Educandos, em Manaus. As informações são do Portal do Holanda.

A criança estava no colo de Marcos Pessoa, quando um criminoso chegou em uma motocicleta atirando contra o pai do bebê. O homem foi baleado de raspão no rosto e conseguiu fugir.

O bebê foi atingido no abdômen e socorrido por populares. Matheus foi encaminhado ao hospital e não há detalhes sobre o estado de saúde dele.

A polícia investiga se a tentativa de homicídio pode estar relacionado ao tiroteio que deixou dois mortos na cidade.