Amazonas: Bebê desaparece após cair em rio enquanto brincava em flutuante

Uma criança de apenas um ano e nove meses desapareceu após cair de um flutuante no rio Solimões, no Amazonas. O episódio ocorreu na última terça-feira (18), na comunidade Paraná do Periquito, em Manacapuru. O Corpo de Bombeiros de Manaus vem fazendo buscas pela região.

A bebê, identificada como Mariele Parente Martins, estava sentada em um banco brincando com a prima de 10 anos, quando o assento virou e ela acabou caindo na água. Desesperada, a menina mais velha pediu socorro.

A tia da criança ainda tentou resgatar a sobrinha, mas, como está grávida, não conseguiu alcançá-la a tempo. Segundo a família, que mora no flutuante, a mãe da bebê havia saído para trabalhar e deixou a filha sob os cuidados da irmã.

Logo após o alerta da família, moradores da região começaram as buscas com o auxílio de redes de pesca. No entanto, não conseguiram encontrar a menina.

No ínicio da noite de terça-feira, familiares de Mariele chegaram à sede do município de Manacapuru para registrar a ocorrência na delegacia e pedir ajuda do Corpo de Bombeiros.

Mergulhadores de Manaus foram enviados ao local das buscas, que prosseguem nesta quarta-feira (19).