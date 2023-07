Corpo da criança yanomami caiu no rio e ainda não foi encontrado, diz Conselho Distrital

O Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami (DSEI-Y) divulgou nesta terça-feira (4) imagens do resgate e atendimento médico prestado aos indígenas feridos em um ataque a tiros na comunidade Parima, na Terra Yanomami. As vítimas foram socorridas e levadas ao polo base de Surucucu. Os agressores conseguiram fugir.

Segundo informações do Ministério dos Povos Indígenas (MPI), no ataque uma criança yanomami foi morta e outros cinco indígenas ficaram feridos. Entre os feridos estão uma liderança indígena de 48 anos, uma mulher de 24 anos, sua filha de 12 anos e duas meninas de 15 e 9 anos.

De acordo com o presidente do Conselho Distrital de Saúde Yanomami e Ye'kuana (CONDSI-YY), Júnior Hekurari, o corpo da criança morta caiu no rio e ainda não foi encontrado. A liderança indígena solicitou apoio do Corpo de Bombeiros para realizar buscas pelo corpo.

Ainda não se sabe as circunstâncias do ataque

Imagens divulgadas mostram o resgate aos indígenas feridos no ataque ocorrido na Terra Yanomami. Ainda não se sabe as circunstâncias do ataque nem a identidade dos agressores. Após o ocorrido, equipes da Polícia Federal, servidores da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), da Força Nacional e da Força Nacional de Saúde Pública estão na região.

Segundo informações do Ministério dos Povos Indígenas, os agressores conseguiram escapar e a situação atualmente está sob controle. O MPI está presente na região para acompanhar de perto a situação. Suspeita-se que o ataque possa ter sido realizado por garimpeiros que ainda atuam ilegalmente no território.

Os indígenas feridos foram transportados para Boa Vista em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) e foram encaminhados para o Hospital Geral de Roraima (HGR) e para o Hospital da Criança Santo Antônio, de acordo com o DSEI-Y. Além disso, militares do Exército foram enviados para a região de Parima, com o objetivo de oferecer apoio à segurança da equipe de saúde local.

A prefeitura de Boa Vista informou que o estado de saúde da criança de 5 anos é estável, e ela recebeu atendimento no setor de trauma da unidade infantil.