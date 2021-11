Bebê de um ano espera por cirurgia para retirar chave cravada na cabeça

Um acidente doméstico deu início à saga de uma família para conseguir uma cirurgia considerada extremamente delicada. O paciente é uma criança de apenas um ano, que teve uma chave cravada na cabeça ao cair enquanto brincava com objeto na mão, na última segunda-feira (15). O caso aconteceu em Peixoto de Azevedo, interior do Mato Grosso do Sul, e o bebê precisou ser transferido para a capital na terça (16), onde aguarda pela intervenção cirúrgica em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). As informações são do G1/MS.

A transferência para Campo Grande precisou ser feita de avião, por conta da necessidade de rapidez na internação. O bebê viajou com a mãe e estava acordado. De acordo com o socorrista do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) do Mato Grosso do Sul, que fez o resgate aéreo, a demora foi justificada porque era impossível seguir até a região à noite. "Fomos no primeiro horário do dia seguinte e de lá fizemos o transporte da criança. Tomamos todo cuidado para que o voo fosse tranquilo e a criança não sofresse com a turbulência", explicou o major Thiago José Ferreira

Uma equipe especializada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) acompanhou o menino, além dos técnicos que foram responsáveis pelo transporte terrestre até o hospital, já na capital sul-matogrossense. "A criança estava lúcida e veio no colo da mãe. A operação transcorreu sem intercorrências”, destacou o tenente-coronel Mário Roberto Pereira, que ajudou no transporte do menino.