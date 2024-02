Bateria de celular explode dentro de carro e causa incêndio no Piauí

Uma família tomou um susto na manhã desta segunda-feira (5) em Barras, município a 128 km de Teresina, no Piauí. Um carro pegou fogo após a explosão da bateria de um celular que estava carregando dentro do veículo.

Segundo informações do Grupo de Resgate Voluntário (GAV) da cidade, o proprietário do carro havia estacionado o veículo sob o sol na porta de casa e deixado a bateria carregando em um carregador específico, que não necessita que ela esteja dentro do celular. Por volta de 10h, a bateria, que estava sobre o banco do carro, superaqueceu e explodiu.

Com o impacto da explosão, os vidros e as portas do veículo ficaram trancados, necessitando serem quebrados para que o fogo fosse contido. Vizinhos do proprietário e membros do GAV se mobilizaram e utilizaram extintores de incêndio para apagar as chamas. Ninguém ficou ferido.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com)