Barragem de água se rompe no Parque Lagoa do Nado, em Belo Horizonte (MG)

A barragem de água do Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado, em Belo Horizonte (MG), se rompeu durante a chuva desta quarta-feira (13). Segundo o Corpo de Bombeiros, parte do talude cedeu com a forte chuva que atingiu a região, transbordando a água para a avenida paralela ao local.

VEJA MAIS

Com o rompimento da estrutura, a Avenida Dom Pedro I, paralela ao parque, precisou ser interditada. Segundo a Defesa Civil, a via foi liberada por volta das 17h30 e não houve vítimas.

Onde fica o Parque Lagoa do Nado?

O Parque Lagoa do Nado fica localizado entre os bairros Itapuã e Planalto. O córrego do Nado é um afluente do córrego Vilarinho, que deságua no ribeirão do Onça, se unindo ao rio das Velhas, integrante da bacia do rio São Francisco.