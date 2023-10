Barata dentro de capacete provoca acidente de moto; mulher fica ferida

Um acidente de moto provocou ferimentos em uma mulher na noite dessa terça-feira (17) na zona urbana de Conceição do Coité, na Bahia. O motivo do acidente foi uma barata que estava dentro do capacete do condutor, que perdeu o equilíbrio e caiu na rua.

O casal de namorados seguia pela cidade quando a mulher, que estava na garupa, se assustou ao ver uma barata saindo do capacete do condutor. A jovem, identificada como Mayane Carneiro, caiu da moto ao se desesperar.

VEJA MAIS

Ela foi socorrida por uma equipe do Águia Resgate com ferimentos leves e levada para uma unidade do Hospital Português da cidade. O condutor, que não teve o nome informado, não ficou ferido.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)