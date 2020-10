Bandidos assaltam pessoas na fila do emprego

Pessoas desempregadas, atrás de realocação no mercado, foram vítimas de um arrastão promovido por dois bandidos armados, na manhã desta segunda-feira, 19, em frente ao Sistema Nacional de Empregos da Paraíba (Sine-PB), no Centro de João Pessoa. As vítimas tiveram celulares e objetos pessoais roubados.

A Polícia Militar (PM) afirma que as pessoas que estavam em frente ao órgão, na Avenida Duque de Caxias, foram abordadas por dois homens em uma motocicleta preta. Um dos criminosos amçava a vítimas com uma arma. Pelo menos quatro celulares e uma bolsa foram levados.

Os homens fugiram e, até agora, a polícia não tem informações sobre os ladrões.