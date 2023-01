App do Itaú caiu? Aplicativo de banco fica fora do ar no dia do pagamento e usuários reclamam

Na manhã desta terça-feira (31), o aplicativo do Banco Itaú ficou fora do ar no dia do pagamento por alguns minutos, o que gerou bastante dificuldade de uso dos serviços para milhares de clientes. O banco pediu que os usuários utilizassem o site para realizar transações e outros serviços.

“Estamos com instabilidade de acesso no app Itaú neste momento. Nossa equipe está atuando para solucionar o problema o quanto antes”, disse o banco pelo Twitter.

O mau funcionamento do app começou a ser registrado pelo site DownDetector, que monitora o funcionamento de serviços online, a partir das 9h40.

A inconstância geral do aplicativo gerou reclamações nas redes sociais. Veja algumas:

Perto das 13h, o banco publicou que o acesso estava restabelecido e pediu desculpas pelos transtornos.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)