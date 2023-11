Banco do Brasil renegocia R$ 770 Milhões em dívidas do Fies em quatro dias

O Banco do Brasil alcançou a marca de R$ 770 milhões em renegociações de dívidas do Financiamento Estudantil (Fies) nos primeiros quatro dias da iniciativa. Durante esse período, foram registradas 14 mil solicitações de negociação de débitos, com um total de 65 mil simulações. As renegociações contemplam descontos significativos, incluindo até 100% nos juros e multas, e 99% no valor da dívida para pagamento integral do contrato.

O processo de renegociação, que teve início na última semana, está sendo conduzido pelo Banco do Brasil por meio do aplicativo para dispositivos móveis e nas agências físicas. Notavelmente, 92% das renegociações foram realizadas diretamente pelos clientes, sem a necessidade de visitar uma agência bancária.

Além do Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal também está envolvida na renegociação das dívidas do Fies. As condições favoráveis se aplicam a financiamentos contratados até o segundo semestre de 2017, que estavam em fase de amortização até 30 de junho deste ano. O prazo estabelecido para a renegociação se estende até 31 de maio de 2024.