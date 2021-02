Balanço despenca e esmaga mão de criança de 10 anos

Uma criança de 10 anos pode perder os dedos após a estrutura de concreto de um balanço desabar em cima da mão dele. O acidente aconteceu no domingo (31), em uma praça no bairro Jardim Glória II, em Várzea Grande, na região metropolitana de Cuiabá (MT).

O menino ainda está internado em estado gravíssimo no Pronto-Socorro do município. Exames apontaram fraturas nos cinco dedos e na mão que foi esmagada pelo brinquedo. O menino corre o risco de perder os dedos e até a mão.

Segundo uma prima da criança, o primo brincava no balanço com o irmão mais velho e um amigo. Quando a estrutura começou a desabar, o irmão dele conseguiu pular do brinquedo e sair ileso. Já a criança não conseguiu fazer o mesmo e acabou sendo atingida.

Ela explicou que um assessor da Prefeitura de Várzea Grande foi até a unidade hospitalar onde o menino está internado e disponibilizou um médico especialista em quadros semelhantes para tentar reverter a amputação.

"O médico começou um novo tratamento que é com oxigênio e vão fazer o possível para não amputar a mão. Essa é a nossa esperança. Primeiro em Deus e depois no médico, que mostrou um vídeo e disse que já conseguiu recuperar outros pacientes", disse a prima.

Segundo a prefeitura, a empresa responsável pela obra foi notificada e os espaços públicos serão inspecionados. Segundo a gestão, a obra da praça onde o brinquedo foi instalado tem cinco anos de garantia e seguro.

"O paciente se encontra internado e assistido por profissionais médicos em ortopedia e vascular. Os médicos vão aguardar até 72 horas para decidir se vai necessitar ou não a amputação", afirmou o Município.