Bahia: chuva forte destrói depósito e arrasta botijões de gás de cozinha pelas ruas

As chuvas fortes na Bahia seguem causando transtornos e prejuízos aos moradores de diversas cidades. Na sexta (24) e sábado (25), o rio Cachoeira, que corta a cidade de Itabuna, no sul do Estado, subiu 9 metros e a prefeitura decidiu decretar situação de emergência.

A força da água destruiu parte da estrutura de um depósito e arrastou centenas de botijões de gás de cozinha pelas ruas de Itabuna. Duas pontes tiveram que ser interditadas.

Segundo a Defesa Civil da Bahia e prefeituras das cidades atingidas, são quase 4,2 mil desabrigados e mais de 11,2 mil desalojados por causa das chuvas. Os feridos são 286 e 17 morreram nas enchentes. A população atingida chega perto de 380 mil pessoas de 66 municípios, como Ilhéus, Porto Seguro, Prado e Vitória da Conquista.