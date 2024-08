Avião de pequeno porte cai e deixa dois mortos no Mato Grosso do Sul

Um avião de pequeno porte caiu e explodiu, no início da tarde deste sábado (31), ao lado do aeroporto de Costa Rica (MS). As chamas se espalharam pela vegetação seca, causando um incêndio na região. Bombeiros fizeram o trabalho de conter o fogo. As informações preliminares da Polícia Civil indicam que duas pessoas que estavam na aeronave, um monomotor de uso agrícola, morreram carbonizadas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os dois tripulantes do avião realizavam um treinamento aéreo quando caíram. Ainda não se sabe o que ocasionou a queda da aeronave. As vítimas, que ainda não foram identificadas, eram piloto e copiloto.

A queda ocorreu em uma área da zona rural da cidade, próxima ao aeroporto do município, utilizado por fazendeiros e empresários da região. Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil e Perícia Técnica foram acionados para atender a ocorrência.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) já foi acionado para que as investigações do desastre iniciem.