Avião de Luciano Hang faz 'pouso de lado' na pista devido fortes rajadas de vento

A aeronave particular do empresário Luciano Hang, conhecido popularmente como "Véio da Havan", precisou fazer um pouso excepcionalmente diferente nesta terça-feira (25), por conta de fortes rajadas de vento. As imagens foram divulgadas pelo próprio proprietário, que partiu da cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, onde o empresário esteve presente para inaugurar uma unidade da sua loja, com destino a Santa Catarina.

Na ocasião, o piloto do avião teve que utilizar o método conhecido como "pouso-caranguejo", que consiste em aterrissar o avião de forma perpendicular à pista com o intuito de compensar os ventos cruzados. "Os pilotos Jean e Balke fizeram um pouso impecável, chegaram na pista 'caranguejando'", revelou o empresário Luciano Hang durante a gravação do vídeo publicado nas mídias sociais.

"De forma básica, a manobra permite que o piloto use a tração dos motores para compensar o vento cruzado e manter a linha de voo alinhado com a pista, e essa trajetória alinhada permite o pouso seguro", explicou Rafael Cuenca, professor de Engenharia Aeroespacial da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), em entrevista ao portal Metrópoles.

Chuvas intensas em Santa Catarina

Antes do pouso diferenciado da aeronave particular de Luciano Hang, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para chuvas intensas, ventos fortes e queda de granizo nesta terça-feira (25) em algumas cidades que ficam localizadas no sul e sudeste do país, como Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. O órgão alertou ainda para o risco de alagamentos, queda de árvores, cortes de energia elétrica, danificação de estruturas em edifícios e transtornos nos transportes públicos dos municípios.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)