Avião com vacinas entra em rota de colisão após curva errada

Um avião monomotor com vacinas a bordo fez uma curva errada após a decolagem e entrou em rota de colisão com um jato da Gol, no Paraná.

O caso aconteceu na manhã de terça-feira, 19, envolvendo um Boeing 737-800, da Gol, de matrícula PR-GUC, e um Cessna C208 Caravan do governo do Paraná, de matrícula PP-MMS. Este último levava doses da vacina Coronavac para Londrina e decolou do Aeroporto Bacacheri, na região central da capital paranaense, segundo o Aeroin.

O jato da GOL saiu de Guarulhos e se aproximava do Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, quando ficou em rota de colisão com o C208.

Em um áudio da frequência de Controle Aéreo obtido pelo Aeroin (ouça acima), nota-se que a controladora instruiu o jato da Gol a abandonar a aproximação para o Afonso Pena, para não colidir com o Cessna C208 Caravan, que tinha o indicativo de chamada (callsign) Resgate 03.