Avião com doses da vacina importada da Índia chega ao Brasil; acompanhe

Já estão no Brasil as 2 milhões de doses de vacinas Oxford/AstraZeneca, trazidas da Índia. O avião com as doses pousou em terras brasileiras na tarde desta sexta-feira (22). Acompanhe:

O avião da companhia aérea Emirates veio de Mumbai e pousou no Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo às 17h26 no horário de Brasília. As vacinas são de tecnologia da Oxford em parceria com a AstraZeneca, e produzidas no Instituto Serum, da Índia.

Para o recebimento da carga, estão presentes no local os ministros da Saúde, Eduardo Pazuello; das Relações Exteriores, Ernesto Araújo; e das Comunicações, Fábio Faria.

De lá, as vacinas serão encaminhadas para o Rio de Janeiro.

As doses serão distribuídas a partir do sábado (22) para dar continuidade à vacinação em todos os estados brasileiros.