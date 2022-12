Auxílio Taxista: veja como sacar a sexta parcela do benefício

Foi paga no último sábado, 10 de dezembro, a sexta e última parcela do Auxílio Taxista, benefício criado pelo Governo Federal em julho de 2022, que pagou seis parcelas de R$ 1 mil para a categoria, entre os meses de agosto e setembro.

Para ter direito ao benefício, os profissionais precisavam estar cadastrados até o dia 31 de maio de 2022. Coube às prefeituras e ao Distrito Federal o envio da lista de motoristas, que foi analisada pela Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev), responsável por indicar os motoristas aptos para o recebimento

Como sacar o Auxílio Taxista?

O Auxílio Taxista foi depositado em uma conta poupança social digital, em nome do trabalhador, e pode ser acessado através do aplicativo Caixa Tem. Através dele, é possível realizar diversas operações, como transferências bancárias, pix, pagamento via QR Code e cartão de débito virtual, entre outras opções.

Além disso, o beneficiário poderá realizar o saque do Auxílio Taxista em um terminal de autoatendimento Caixa e em casas lotéricas. Após a data do depósito, o cidadão tem até 90 dias para realizar a movimentação do saldo, que será recolhido pelo Tesouro Nacional, caso contrário.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)