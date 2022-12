Auxílio Taxista: indeferidos têm até esta terça-feira, 20 de dezembro, para apresentar recurso

O Auxílio Taxista pagou a sua sexta e última parcela de R$ 1 mil no último dia 10 de dezembro. Entretanto, os motoristas que tiveram a solicitação do benefício indeferida podem entrar com um recurso até a próxima terça-feira, 20 de dezembro.

O benefício foi pago entre os meses de agosto e dezembro, sempre em parcelas de R$1 mil. O Auxílio Taxista foi depositado em uma conta poupança social digital, em nome do trabalhador, e pode ser acessado pelo aplicativo Caixa Tem. Os trabalhadores que recebem o benefício têm até 90 dias para realizar a movimentação, a partir da data de depósito. Caso contrário, a quantia será recolhida pelo Tesouro Nacional.

O pagamento do benefício aos taxistas ocorreu com o envio da lista de motoristas, feito pelas prefeituras e pelo Distrito Federal, que foi analisada pela Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev).

Os profissionais que não receberam o benefício por indeferimento têm até esta terça-feira (20) para enviar recurso, através de formulário disponível no site do Ministério do Trabalho e Previdência. Questões que tratem da elegibilidade ou de regularização de documentos devem ser tratadas com os órgãos responsáveis antes da apresentação do recurso.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)