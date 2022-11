Auxílio Caminhoneiro: benefício será liberado neste sábado (19)

Os beneficiários do Auxílio Caminhoneiro podem se preparar para receber o benefício neste próximo sábado, 19 de novembro. De acordo com o calendário, o Benefício Emergencial aos Transportadores Autônomos de Cargas (BEM Caminhoneiro) pagará R$ 1 mil para quase 400 mil trabalhadores.

VEJA MAIS

O benefício foi aprovado em julho de 2022 e está previsto para ser pago entre os meses de agosto e dezembro. Em novembro, os beneficiários receberão a 5ª parcela do Auxílio Caminhoneiro, que poderá ser sacada em até 90 dias.

Como receber o Auxílio Caminhoneiro?

Para receber o benefício, os profissionais interessados enviaram a autodeclaração do Termo dos Transportadores Autônomos de Cargas. O prazo para envio terminou no dia sete de novembro. O auxílio ainda será pago em mais uma parcela, a ser distribuída no dia 10 de dezembro. Interessados em receber a última parcela devem enviar o documento até o dia 28 de novembro.

Como sacar o Auxílio Caminhoneiro?

O benefício é depositado em uma conta poupança social digital em nome do profissional que o solicitou. Para acessar o valor, basta baixar o aplicativo Caixa Tem. Caso o valor não seja movimentado em até 90 dias, a quantia será recolhida pelo Tesouro Nacional.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)