Atores são baleados por agentes da PM durante gravação de filme na Bahia

No último domingo (9), três jovens foram baleados por agentes da Polícia Militar (PM), em uma favela de Salvador, na Bahia. O ocorrido se deu enquanto o trio gravava um filme para o perfil “Fatos de Favela”. Em um vídeo que circula nas redes sociais, o ator Rodrigo Batista explica o caso em detalhes. “Um foi baleado no rosto, um foi baleado na bunca, uma desmentiu o pé e outro ficou com arranhões no braço”, descreve o artista.

Segundo ele, houve duas gravações, uma pela manhã e outra à tarde, ambas sinalizadas com a utilização de dois banners. No entanto, após a filmagem do domingo, enquanto guardavam as armas, havia policiais militares chegando na favela.

“Acabou a gravação, recolhemos os banners, pegamos as armas para ir guardar na caixa. Nesse guardar na caixa, a gente guardou em uma via pública, dá para ver tudo”, afirma Batista. Na gravação, o ator não explicou que as armas utilizadas na filmagem eram simulacros ou airsoft.

Quando foram avistados, os policiais imediatamente reagiram, levando a maioria a fugir do local. Um dos que ficaram gritou aos agentes que tudo não passava de uma gravação e só depois disso a situação foi normalizada. Batista agradece a Deus por ninguém ter se referido gravemente e também esclarece que os policiais não foram culpados pela situação.

“As polícias estavam entrando na favela, infelizmente na rua que a gente estava parado para guardar as coisas e viu a multidão, viram alguns com arma na mão. Foi que deu contra a gente”, narra.