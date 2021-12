Ator que interpretou Luciano em ‘Dois Filhos de Francisco’ é preso

O ator Wigor Oliveira Lima, de 28 anos, foi preso na última quarta-feira (1), acusado de vender drogas nas redes sociais e em festas na região de Goiânia. A Polícia Civil foi até a casa do jovem, em cumprimento a um mandato, e encontrou uma grande quantidade de drogas e entorpecentes. As informações são do G1 Goiás.

Wigo ficou conhecido nacionalmente após interpretar Luciano Camargo, da dupla com Zezé, na primeira fase do filme “Dois Filhos de Francisco”, lançado em 2005. Segundo o delegado do caso, o jovem chegou a confessar o crime. Mas, depois que falou com seu advogado, mudou a versão da história e afirmou não ter conhecimento das drogas em sua casa.

(Reprodução: Divulgação)

Durante as investigações, os agentes apreenderam quase três mil comprimidos de ecstasy, cogumelos e maconha. Os policiais também encontraram materiais usados para o preparo da droga para a comercialização e outras substâncias químicas usadas na fabricação de drogas sintéticas.

(Reprodução: Divulgação)

Wigo teria falado que vendia o material ilícito a amigos e pessoas próximas em festas. Afirmou ainda que teria duas empresas e que trabalha como ator e digital influencer, não tendo a venda da droga como fonte de renda. Já os advogados relataram que as substâncias encontradas na casa de Wigo são de uso pessoal.

A defesa alegou que Wigo tratou um câncer recentemente e que isso trouxe vários efeitos colaterais, inclusive depressão, gerando uma dependência química. Ele permanece preso e irá aguardar a audiência de custódia.