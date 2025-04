Ativista climática é a única brasileira selecionada pela ONU para representar o país em fórum global

A jovem Renata Koch Alvarenga, de 28 anos, foi a única brasileira selecionada para representar o país na Generation17, iniciativa que impulsiona jovens líderes que promovem mudanças significativas por meio dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. A ativista, natural do Rio Grande do Sul, foi escolhida entre mais de mil candidaturas ao redor do mundo.

Renata é fundadora da ONG EmpoderaClima e tem passagem por Harvard, e é uma das principais vozes da juventude latino-americana na luta por justiça climática e igualdade de gênero. Como liderança da EmpoderaClima, ela atua para ampliar a participação feminina em espaços de decisão política e social, por meio de soluções interseccionais para enfrentar os impactos da crise ambiental.

O trabalho da organização também busca destacar a relação entre clima, gênero e direitos humanos em diferentes regiões do mundo. Além do Brasil, a nova geração de líderes conta com representantes da Indonésia, Equador, Jordânia e Índia. A seleção considerou o impacto das iniciativas nas comunidades locais, com projetos voltados para áreas como equidade de gênero, ação climática, saúde, educação e preservação dos oceanos.

A iniciativa Generation17, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), em parceria com a Samsung, busca tornar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) mais acessíveis e engajadores e mobilizar a nova geração para alcançar resultados concretos até 2030.

Com apoio da tecnologia Samsung Galaxy, os jovens selecionados recebem mentoria, capacitação e oportunidades de networking para ampliar o impacto de suas iniciativas e inspirar outras pessoas. A ideia é que esses líderes sirvam de exemplo para que outras juventudes se engajem em soluções transformadoras.

Renata já representou o Brasil em eventos internacionais como a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP). Agora, passa a integrar oficialmente a Generation17, reforçando o papel da juventude brasileira e do sul global na construção de um futuro mais justo, inclusivo e sustentável.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Camila Guimarães, repórter do núcleo de Atualidade de oliberal.com