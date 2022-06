Ataque à agência da Caixa deixa uma pessoa ferida na noite desta quarta

Uma agência da Caixa Econômica Federal, no município de Itajuba (MG), foi invadida na noite desta quarta-feira (22). O cofre da instituição foi atacado e uma pessoa que passava pelo local foi baleada. As informações são do G1.

Nas redes sociais, moradores registraram o tiroteio intenso que ocorreu na região.

Veja

De acordo com as informações do G1, os suspeitos não conseguiram abrir o cofre da agência. Eles teriam disparado contra o quartel da Polícia Militar e ainda atearam fogo em veículos.

Segundo a polícia, o ferido é um morador que passava pelo local no momento do ataque e foi atingido na perna esquerda. Ele foi socorrido para um hospital da cidade.

Por volta de 0h30 desta quinta-feira (23), a Polícia Militar informou que os criminosos se dividiram em dois comboios que seguiram sentido a Pouso Alegre pela BR-459 e outro sentido a São Lourenço, por Maria da Fé.

Em nota oficial, a Prefeitura de Itajubá pediu para que a população se mantivesse calma e em local seguro, evitando circular pela cidade.