Asteroide passará perto da Terra na noite desta quinta-feira (26)

Um asteroide, do tamanho de um ônibus, vai passar perto da Terra nesta quinta-feira (26). Conhecida como 2023 BU, a rocha espacial passará rapidamente pelo extremo sul da América do Sul logo após as 21h, horário de Brasília, de hoje.

O asteroide foi captado no fim de semana passado, pelo astrônomo amador Gennadiy Borisov, que opera em Nauchnyi, na Crimeia — península que a Rússia tomou da Ucrânia em 2014.

Os astrônomos acreditam que ele não vai atingir o planeta, apesar de entrar no arco ocupado pelos satélites de telecomunicações mundiais. Mesmo que o 2023 BU estivesse em rota de colisão direta com a Terra, seria difícil causar muitos danos, pois a rocha possui o tamanho estimado de 3,5m a 8,5m de diâmetro, além de que, provavelmente, se desintegraria no alto da atmosfera.

Em 2013, o famoso meteoro Chelyabinsk entrou na atmosfera da Terra sobre o sul da Rússia. O objeto tinha aproximadamente 20 metros de diâmetro e produziu uma onda de choque que quebrou janelas na superfície da Terra.

Cientistas da Nasa, a agência espacial americana, dizem que a órbita do 2023 BU ao redor do Sol será modificada por sua passagem pela Terra.

A gravidade do nosso planeta vai atraí-lo e ajustar sua trajetória pelo espaço.

"Antes de encontrar a Terra, a órbita do asteroide ao redor do Sol era praticamente circular, o que corresponde aproximadamente à órbita da Terra, levando 359 dias para completar sua órbita ao redor do Sol", informou a agência em comunicado.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)