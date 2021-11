Assaltante coloca criança e cachorro na mira de uma arma; veja

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) está à procura de três criminosos que roubaram um carro e uma bicicleta o pátio de uma casa em plena luz do dia. O caso ocorreu, em Samambaia. As imagens do circuito interno de segurança registraram a ação do trio, que estava armado e não se incomodou com a presença de crianças que brincavam de soltar soltavam pipa na rua.

O caso aconteceu no último sábado (6). Pelas imagens é posssível estimar a participação de quatro criminosos que tentam roubar um carro que está estacionado na calçada, em frente a uma casa. Horas depois o mesmo veículo seria utilizado para cometer um assalto a uma residência

No vídeo, as duas crianças estão brincando de empinar papagaio quando o carro com os criminosos chega. O motorista estaciona em frente a uma casa que está com o portão aberto. Um dos bandidos desce e aponta a arma para um cachorro, que chega a abanar o rabo sem nada entender.

Enquanto o criminoso armado parece fazer ameaças, um comparsa entra na casa e rouba uma bicicleta. Nesse momento surge uma criança no estacionamento e vê toda a cena, enquanto o primeiro bandido continua com a arma apontada dando cobertura. Os dois então saem corendo e entram no carro.

Uma mulher que parece ser a dona da casa ainda chega a se aproximar do portão para observar a fuga dos bandidos