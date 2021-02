Árvore amassa carro, mas casal escapa da morte

O analista de sistemas Felipe Sternberg, de 51 anos, e a esposa, Milla, voltavam de um passeio a uma cachoeira, quando decidiu parar o carro, devido a uma tempestade, no estacionamento de um mercado Itaipava, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio.

O casal iria almoçar no local esperando a chuva afinar. Mas, antes que saíssem do veículo, em segundos, a ventania derrubou uma árvore enorme sobre o Corolla. Por centímetros, o casal escapou da morte.

O tronco atingiu a parte traseira, provocando apenas alguns ferimentos nos ocupantes.

Imagens mostram o drama que o casal passou (Reprodução e Arquivo pessoal)

"A nossa sorte foi que não caiu na frente do carro, mas sim do meio para trás. Afundou o carro todo. Se tivesse alguém no banco traseiro, tinha morrido na hora", afirmou Felipe. "Como o teto amassou, ficamos deitados no banco, aguardando. Forcei a buzina, porque ninguém sabia que tinha gente ali dentro. Toquei várias vezes até que alguém nos viu", contou.

"Não tinha ideia nunca de que aquela árvore gigante ia tombar. Acredito que o vento, que estava muito forte, fez força na copa, e a raiz não aguentou", disse o analista. "Foi um susto danado. Uma experiência que ainda não tinha tido. Quando a gente sai, o susto é maior ainda, porque vê realmente quão perigoso foi e o risco que a gente correu. Se o carro estivesse um pouco mais para trás, acho que hoje não estaríamos aqui contando essa história".