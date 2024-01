Artista venezuelana foi estuprada antes de morrer no Amazonas, diz polícia

O delegado Valdinei Silva, da 37° Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Presidente Figueiredo, no Amazonas, confirmou, durante coletiva à imprensa nesta segunda-feira (8), que a artista venezuelana Julieta Inés Hernández Martínez, de 38 anos, foi violentada antes de morrer. Ela estava desaparecida desde o dia 23 de dezembro. O corpo dela foi encontrado na sexta-feira (5), no Amazonas. Um casal foi preso por envolvimento no crime.

Julieta era viajante de bicicleta desde 2019 e estava pedalando rumo a Venezuela, país onde ela nasceu. No dia 23 de dezembro, a artista teria tentando se hospedar em algumas pousadas de Presidente Figueiredo, a cerca de 120 quilômetros de Manaus, mas não conseguiu.

Depois disso, conheceu Thiago e Deliomara, casal que cedeu a varanda da casa para a venezuelana pernoitar. A venezuelana teria pagado R$ 10 e comprado lanches para as crianças da casa em troca da hospedagem.

Na madrugada do dia 24, por volta de 1h, segundo a CNN Brasil, Thiago pediu para a esposa roubar o celular de Julieta. Deliomara se recusou. Com uma faca, Thiago foi até a vítima, a acordou e tentou pegar o aparelho celular da artista.

O suspeito e a venezuelana entraram em luta corporal. Foi quando Julieta foi enforcada por Thiago e desmaiou. Deliomara, a mando do companheiro, amarrou as mãos e os pés da venezuelana. Nesse momento, Thiago estuprou a artista.

Em depoimento, a esposa do suspeito, disse que ligou as luzes e, com ciúmes do marido, jogou álcool e ateou fogo nos dois. Thiago correu para fora e apagou o fogo.

O casal depois levou a venezuelana para a área de mata, onde a enterraram. A polícia não descarta possibilidade de Julieta ter sido enterrada ainda viva.

Thiago e Deliomara têm cinco filhos, que estavam na casa enquanto tudo acontecia. Thiago já tem um boletim de ocorrência em aberto em Manaus. O casal será indiciado por latrocínio, estupro e ocultação de cadáver.

Perto da casa dos suspeitos e do local onde estava o corpo, a polícia encontrou partes da bicicleta utilizada por Julieta. No dia 4 deste mês, um boletim de ocorrência foi registrado por um amigo da vítima, no Piauí.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do AM, o corpo foi localizado enterrado em uma mata na cidade, próximo ao local onde Julieta foi vista pela última vez. Conforme a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SP-AM) informou, a identificação foi realizada por meio de exame de necropapiloscopia.