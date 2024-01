Governo da Venezuela irá custear traslado de corpo de artista venezuelana morta no Amazonas

O Governo da Venezuela arcará com os custos do traslado do corpo da artista circense venezuelana morta no Amazonas Julieta Inés Hernández Martínez, de 38 anos. O corpo da artista foi encontrado na última sexta-feira (05) após investigação policial e intensa mobilização de amigos e colegas. Julieta estava desaparecida desde o dia 23 de dezembro de 2023.

Julieta chegou a fazer uma apresentação em Belém em 2022, no Teatro Waldemar Henrique, com o apoio de grupo de palhaçaria local como rede de apoio para levantar fundos para sua viagem pelo Brasil.

A vaquinha, que estava sendo organizado por amigos artistas, para ajudar nas despesas do traslado do corpo agora será direcionada para a família. Segundo postagens do Coletivo Circo Di Soladies no Instagram, que conta com representantes no Amazonas para ajudar nas buscas e nos trâmites burocráticos, agora as doações devem ser feitas diretamente para a família de Julieta na conta Paypal sophialarouge@gmail.com.

CRIME - De acordo com informações da Polícia Civil do Amazonas, o corpo da artista circense venezuelana Julieta Martínez foi encontrado enterrado em uma área de mata, com as mãos e pés amarrados, no município de Presidente Figueiredo, distante 117 quilômetros de Manaus.

O delegado Valdinei Silva, titular da 37° Delegacia Interativa de Polícia (DIP), prendeu o casal Thiago Agles da Silva, 32 anos, e a companheira dele, Deliomara dos Anjos Santos, 29, como suspeitos por homicídio qualificado, estupro e ocultação de cadáver. Em depoimento, os suspeitos revelaram que a causa da morte de Julieta foi asfixia. Julieta passou a noite na casa dos suspeitos, próximo a famosa corredeira do Urubuí. O local serve de apoio para pessoas que transitam de bicicleta e/ou a pé, pela BR-174.

O crime teria ocorrido no local. Thiago, que já tinha sido interrogado na manhã de sexta-feira (5) e dito que Julieta seguiu viagem, confessou posteriormente que matou a artista. Já Deliomara em seu depoimento relatou à Polícia Civil que o companheiro abusou sexualmente de Julieta. Ela teria ficado com ciúmes e ateado fogo na vítima e em Thiago. A suspeita ainda amarrou uma corda no pescoço de Julieta, que estava desacordada, e a arrastou para uma área de mata próxima, onde o corpo da artista foi enterrado e encontrado pelos policiais civis do 37° DIP. Thiago negou a versão apresentada pela mulher.

Em nota, a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) também confirmou que um corpo foi encontrado por volta das 18h de sexta-feira (5), enterrado em uma área de mata do município de Presidente Figueiredo. Na região onde o corpo estava, a polícia apreendeu partes da bicicleta de Julieta, a barraca dela e também o celular.

"O Departamento de Polícia Técnico-Científico (DPTC) vai trabalhar na identificação do corpo para confirmar se trata-se da venezuelana Julieta Inés Hernández Martínez, que estava desaparecida desde o dia 23 de dezembro. Durante as buscas pela região, os policiais localizaram inicialmente partes da bicicleta que Julieta Hernández utilizava, o equipamento estava nas proximidades onde foi localizado o corpo. O local é próximo de um refúgio onde a mulher estava hospedada", diz a nota.