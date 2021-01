Após viralizar em foto com enfermeiro, paciente com Down morre à espera de UTI

Emerson Junior, de 30 anos, faleceu nesta quinta-feira (28), vítima da Covid-19. Com síndrome de Down, ele ficou conhecido por protagonizar uma imagem emocionante: Emerson foi abraçado por um enfermeiro para permitir o recebimento de oxigênio. O caso aconteceu em Manaus.

Segundo os boletins médicos, Emerson aguardou pelo menos cinco dias até conseguir um leito de UTI. A expectativa é de que fosse transferido exatamente nesta quinta-feira (28), para a Unidade, mas não conseguiu esperar e faleceu nesta manhã.

O enfermeiro que apareceu na foto com Emerson disse ter "chorado muito" ao saber sobre a perda do paciente. Emerson deu entrada no hospital de campanha do município de Caapiranga no dia 20 de janeiro e foi imediatamente internado.