Após vazamento de combustível, incêndio se alastra dentro de oficina e destrói 30 veículos

Uma oficina de veículos foi destruída por um incêndio de grandes proporções, na tarde desta terça-feira (24), no bairro São Bernardo, na Região Norte de Belo Horizonte. Ao menos 30 veículos, entre micro-ônibus, carros e ônibus foram danificados pelo fogo. As informações são do portal G1 Minas Gerais.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, há muita fumaça no local e vazamento de combustível e risco de propagação para outros estabelecimentos da vizinhança. Mas, ainda não se sabe quais seriam as causas do incêndio e nem se houve vítimas.

Por volta das 15h, às oito equipes e mais de 20 militares, que trabalhavam para conter o incêndio, conseguiram controlar as chamas. A corporação informou que a estrutura da oficina foi totalmente comprometida.

A rede elétrica na região foi afetada pelas chamas e equipes estão no local trabalhando "para eliminar o risco e evitar acidentes com a rede elétrica".