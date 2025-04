Após Sexta-feira Santa e Tiradentes, quais os próximos feriados prolongados em 2025? Confira

Em 2025, os primeiros feriados prolongados do calendário brasileiro foram devido à Sexta-Feira Santa, no dia 18 de abril, e Tiradentes, em 21 do mesmo mês. Com a "folga" emendando, basicamente, cinco dias diretos, muitos estudantes e trabalhadores puderam viajar ou curtir o descanso em casa.

Após essas folgas, os brasileiros não demorarão para aproveitarem novamente outros feriados prolongados em 2025. Confira as datas abaixo:

1º de maio (quinta-feira), Dia Mundial do Trabalho;

19 de junho (quinta-feira), Corpus Christi;

20 de novembro (quinta-feira), Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra;

25 de dezembro (quinta-feira), Natal.

Em todos os dias úteis acima, em alguns lugares, o feriado se estende à sexta-feira e se emenda ao final de semana.

Veja os próximos feriados de 2025

07/09/25, domingo, Independência do Brasil

12/10/25, domingo, Nossa Senhora de Aparecida - Padroeira do Brasil

02/11/25, domingo, Finados

15/11/25, sábado, Proclamação da República