Gerente da C&A chama funcionária de 'gordinha' e é condenado a pagar indenização; entenda

Uma funcionaria que trabalha no setor de vendas da loja C&A Modas S.A, de Salvador, na Bahia, será indenizada após ser chamada de “Gordinha de Ondina”, pelo gerente do estabelecimento. O apelido faz alusão ao monumento Meninas do Brasil, da artista plástica Eliana Kértsz, localizada no bairro de Ondina.

A Justiça do Trabalho informou que a vítima tinha boa relação com a maioria dos funcionários, exceto com o gerente, que chamava a mulher de gorda e dizia que ela não era promovida devido ao seu corpo. Além disso, foi relatado também que o gestor fazia diversos comentários sobre a alimentação da vendedora, expondo que ela comia coxinhas. Testemunhas confirmaram as ofensas.

A juíza responsável pelo caso, Léa Maria Ribeiro Vieira, afirmou que a funcionária foi vítima de tratamento humilhante. Por isso, determinou que o valor da indenização será de um salário da trabalhadora.

Apesar da decisão favorável, a funcionária recorreu, pedindo um valor maior, alegando que o gerente a ofendia por seu biotipo e hábitos alimentares. No entanto, o relator do caso, desembargador Valtércio de Oliveira, manteve a decisão.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)