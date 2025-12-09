Capa Jornal Amazônia
Após proibir mulher trans de usar banheiro público em academia, cliente é indiciada por transfobia

A jovem Ayla Vitória, de 22 anos, contou que decidiu abrir um processo após se sentir desrespeitada no local

Victoria Rodrigues
fonte

A cliente da academia permanece em silêncio durante as investigações. (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

Depois de cometer transfobia em um banheiro público, a cliente de uma academia que fica localizada em Contagem foi indiciada pela Polícia Militar de Minas Gerais (PM/MG). Na ocasião, a cliente, que se exercitava no estabelecimento, proibiu a mulher trans identificada como Ayla Vitória, de 22 anos, de entrar no banheiro feminino, alegando que ela seria um “homem” e não uma “mulher”.

Em um vídeo que circula pelas mídias sociais, a cliente aparece criticando o fato de seu filho, uma criança de sete anos, não poder entrar no box feminino e Ayla sim. “Uma criança não pode entrar no banheiro feminino, mas ‘traveco’, homem velho que se veste de mulher, pode entrar no banheiro de mulher”, atacou a cliente.

Em uma nota oficial divulgada pela academia, o estabelecimento informou aos seus usuários que identificou a aluna envolvida no fato e logo abriu um procedimento interno de apuração. Além disso, comunicou ainda que a vítima recebeu todos os cuidados necessários após o episódio e que repudia qualquer forma de discriminação, seja praticada por colaboradores, clientes ou frequentadores do espaço.

Investigações sobre o caso

De acordo com informações da Polícia Civil, a cliente da academia permanece em silêncio durante as investigações. "O laudo técnico produzido pela perícia constatou que a investigada proferiu injúrias de natureza transfóbica contra a vítima. A suspeita, acompanhada de sua advogada, compareceu à delegacia e exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio durante o depoimento", disse.

Após o crime de transfobia, a jovem Ayla Vitória contou ao portal G1 que se sentiu muito desrespeitada e, por esse motivo, decidiu entrar em contato com uma advogada para poder abrir um processo contra a cliente. "Eu nunca fui desrespeitada dessa maneira na minha vida. Eu não me calei e decidi me impor. Eu não vou aceitar essa barbárie”, relatou Ayla Vitória.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

caso de transfobia

crime

mulher trans

investigação

polícia
Brasil
