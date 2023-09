Mulher é agredida por PM a quem pediu ajuda durante discussão com o marido

Uma mulher foi agredida por um policial após pedir ajuda a autoridades para mediar uma discussão com seu marido. O episódio ocorreu no último dia 4 de setembro em Santa Rita do Araguaia, no sudoeste de Goiás, e foi registrado em vídeos por quem estava no local.

O vídeo do incidente mostra um policial militar desferindo tapas e chutes na mulher, enquanto outro tenta intervir. A vítima, apesar de não ter sofrido ferimentos graves, relatou sentir dor no ouvido após o ocorrido, mas não buscou atendimento médico.

A vítima procurou ajuda de policiais que estavam em ronda por perto para mediar o conflito. Segundo o G1, ela e o marido haviam se desentendido por conta de dinheiro, mas não havia ocorrido nenhuma agressão.

A Polícia Militar instaurou um procedimento administrativo disciplinar e um inquérito policial para investigar o ocorrido.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)