Jovem desaparecido tentava chegar em outro estado para encontrar garota da internet

Um jovem de 17 anos, da cidade de Uberaba, que estava desaparecido desde a última quinta-feira (28 de janeiro) foi encontrado próximo à cidade de Cumari, em Goiás. As buscas pelo adolescente começaram após a família ter registrado um boletim de ocorrência

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a localização do rapaz só foi possível com a ajuda do trabalhador de uma obra da concessionária ECO 050, do Grupo EcoRodovias, que administra a rodovia BR-050. O operário repassou informações sobre o jovem a agentes rodoviários que faziam ronda próximo à divisa entre Goiás e Minas Gerais.

Segundo o funcionário, ele estava nas proximidades da base de apoio da concessionária. A PRF fez buscas na área e encontrou o adolescente, que estava debilitado, apenas com sua bicicleta e uma mochila. Aos agentes, ele contou que pretendia ir pedalando até o estado do Maranhão, para conhecer uma jovem com quem conversava pelas redes sociais.

Os policiais entraram em contato com os pais em Uberaba, que o resgataram no posto da PRF. Os dois relataram que não dormiam desde o sumiço do filho e que estavam aliviados por ter sido encontrado com vida e bem.