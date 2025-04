Após morte do irmão por suspeita de envenenamento, menina que comeu ovo de Páscoa também morre

Morreu nesta segunda-feira (22) a segunda vítima de um suposto envenenamento em Imperatriz, no Maranhão. Evelyn Fernanda Rocha Silva, de 13 anos, faleceu cinco dias depois do irmão, Luís Fernando, de 7 anos. A mãe dos dois, Mirian Lira, segue internada após ter ficado vários dias entubada na UTI. Ela passou mal ao receber a notícia da morte do filho, na madrugada do dia 17. As informações foram divulgadas pelo G1 Maranhão.

Evelyn estava internada desde o dia 16 de abril e sofreu um choque vascular, associado à falência de vários órgãos, informou o Hospital Municipal de Imperatriz. “Infelizmente, o quadro clínico apresentou grave e rápida deterioração, sem resposta ao tratamento.”

Mãe e filhos passaram mal após consumirem um ovo de Páscoa supostamente envenenado. Jordélia Pereira, ex-companheira do atual namorado de Mirian Lira, é suspeita do crime. Ela está presa na Unidade Prisional de Ressocialização Feminina de São Luís (UPFEM), onde deve permanecer durante as investigações.

Para a Polícia Civil do Maranhão, o crime foi motivado por ciúmes e vingança, já que Jordélia estaria inconformada com o fim do relacionamento.