Após morte de japonesa, freira brasileira se torna a pessoa mais velha do mundo

Após a morte da japonesa Tomiko Itooka, que faleceu no dia 29 de dezembro de 2024, a freira brasileira Inah Canabarro Lucas, de 116 anos, se tornou a pessoa mais velha do mundo. O título já lhe cabia antes, quando era reconhecida pela LongeviQuest, entidade responsável pelo ranking, como a pessoa mais velha da América Latina e do Brasil. Ao seu lado, o homem considerado como o mais velho do mundo também é do Brasil, ele se chama João Marinho Neto, de 112 anos.

Inah vive na casa da Congregação Irmãs Teresianas do Brasil, em Porto Alegre. Ela revelou que é apaixonada por futebol e admite ser torcedora devota do Internacional, a escolha do time, segundo ela, é porque ele representa o povo: “Seja rico ou pobre, não importa, é para o povo!”.

Quando questionada sobre o segredo da sua longevidade, a freira atribui o mérito a Deus. “Ele é o segredo da vida. Ele é o segredo de tudo”, afirmou Inah. Ela trabalhou como professora e ocupou cargos na prefeitura do município de Itaqui. A sua trajetória religiosa iniciou quando tinha 16 anos, no internato de Santa Teresa de Jesus, em Santana do Livramento.

A freira é natural de São Francisco de Assis, cidade do Rio Grande do Sul, e nasceu no dia 8 de junho de 1908. Ela é filha de João Antônio Lucas e Mariana Canabarro Lucas. De acordo com os dados da LongeviQuest, “embora ela tenha alegado ter nascido em 27 de maio de 1908, pesquisas descobriram que ela provavelmente nasceu 11 dias depois”.

“Quando criança, ela era tão magra que muitas pessoas não achavam que ela sobreviveria à infância. Ela é bisneta do General David Canabarro . Seu pai morreu em combate em 1923”, revela o LongeviQuest .