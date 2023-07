Após marcar encontro por aplicativo, homem é roubado e torturado por influencer trans

Uma influenciadora digital e modelo trans foi presa na última terça-feira (25). Ela é suspeita de roubar e torturar um homem de 46 anos, após marcar encontro com ele por meio de aplicativo de namoro, em São Paulo. Segundo as autoridades que investigam o caso, ela aplicou o golpe do “Boa noite, Cinderela”, o feriu com maçarico e roubou cerca de R$ 41,5 mil dele.

VEJA MAIS

A jovem foi identificada como Vitória Guarizo Demito, de 25 anos, que supostamente teve ajuda de um outro modelo, chamado Gabriel Meneses, visto como namorado da influencer. O caso está sendo investigado pelo 27º Distrito Policial de São Paulo.

Depoimento

Em depoimento, a vítima alegou que teria marcado um encontro com a influenciadora por um site de acompanhantes para o dia 18 de maio. O casal estava na cama iniciando atos sexuais, por volta das 18h, quando dois homens entraram no apartamento da suspeita, o fizeram de refém e exigiram senhas bancárias. Ele afirmou que foi torturado com um maçarico, ameaçado de estupro e atacado com socos e chutes.

A tortura ocorreu por cerca de 40 minutos até que ele ficasse desacordado, onde levaram, além das transações bancárias, um relógio Tissot, avaliado em R$ 2 mil, e um iPhone 13, que custaria R$ 5 mil.

Influencer

No Instagram, Vitória tem 1,1 milhão de seguidores, cujo perfil dá dicas de saúde mental, viagens e lifestyle. Além disso, a influencer ficou conhecida pelo processo de transição de gênero, que foi compartilhado nas redes sociais.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com