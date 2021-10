Após mais de 20 corridas canceladas, noiva decide ir dirigindo até o próprio casamento

Uma noiva passou por apuros horas antes do casamento por conta da recusa de motoristas de aplicativo em aceitar a corrida que a levaria até o local da cerimônia. O caso aconteceu no último sábado (16), no Distrito Federal. Nathália Lira de Andrade, 34 anos, se viu aflita após ter nada menos que 20 pedidos recusados pela palataforma e decidiu ir dirigindo para o próprio casamento, vestida de noiva e com o GPS aberto. A informações são do Correio Braziliense.

Ela contou que a ideia inicial era se arrumar no mesmo local onde seria a cerimônia. Mas, 24 horas antes do casamento pediram que fossem feitas algumas mudanças por causa das chuvas. Natália então decidiu se arrumar na casa de uma madrinha que mora no bairro Jardim Botânico, de onde ela teria que se deslocar para o outro lado da cidade, na Asa Sul.

Como o casamento estava previsto para começar às 17h, ela achou que seria tranquilo solicitar um motorista por meio de um aplicativo para chegar até o local da cerimônia. A única condição imposta pela organizadora era que ela não atrasasse. "Quando deu o horário, começamos - ela e mais duas madrinhas - a saga do motorista. A juíza de paz estava reclamando por causa do atraso e nada de um motorista nos atender", relatou.

Foi quando ela decidiu ir por conta própria: "Já eram 18h quando eu disse: sinto muito, mas vamos no meu carro. E fui, toda pronta, toda montada", afirma. Na chegada, o sentimento, diz ela, era um misto de raiva e euforia. "Eu estava atrasada, todos estavam preocupados comigo. Minhas madrinhas que estavam comigo que foram me acalmando", relatou. Até o manobrista levou um susto com a situação. Ele olhou para mim e disse: Você tá maluca? Eu respondi: eu só quero me casar",

Mesmo diante de toda a saga e aflição, Nathália conseguiu casar com o noivo Felipe Barbosa. Os dois aguardam a chegada de um menino, já que ela está grávida de três meses.