Após denúncias anônimas, Polícia prende três suspeitos por morte de delator do PCC

Três suspeitos de estarem envolvidos na morte de Vinícius Gritzbach, delator do Primeiro Comando da Capital (PCC), foram presos pela Polícia Civil de São Paulo (PC-SP) após denúncias anônimas de que um imóvel na região era usado para armazenar armas e munições ligadas ao crime organizado. As prisões ocorreram na zona Leste da capital paulista, em Guaianazes, entre sexta-feira (6) e sábado (7).

Os detidos são os irmãos Marcos Henrique Soares Brito, de 22 anos, e Matheus Soares Brito, de 19, além do tio deles, Allan Pereira Soares. Porém, por volta das 12h deste sábado (7), Allan e Marcos foram liberados. Neste momento, apenas Matheus permanece preso. No total, sete pessoas foram presas nas ações policiais.

As prisões foram confirmadas pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Matheus era alvo da Polícia Civil, enquanto Allan e Marcos foram presos em flagrante por equipes das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota).

Segundo a investigação, as prisões buscam garantir o avanço do inquérito e possibilitar a coleta de novas provas. A Polícia Civil acredita que cinco pessoas participaram diretamente do assassinato de Gritzbach: dois atiradores, um motorista, um olheiro no aeroporto e outro suspeito responsável pela fuga.