Apontado como possível sucessor de Zinho morre em atentado junto com comparsa

Antônio Carlos dos Santos Pinto, conhecido como Pit e apontado como possível sucessor do miliciano Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, foi assassinado na manhã desta sexta-feira (29) na comunidade Três Pontes, localizada em Paciência, Zona Oeste do Rio. Juntamente com Pit, Leonel Patrício de Moura também perdeu a vida.

Pit desempenhava um papel crucial nas finanças do grupo miliciano. Em maio de 2019, ele foi detido pela Polícia Civil, mas obteve sua liberdade em setembro deste ano.

Na ação, três pessoas foram atingidas por disparos, incluindo uma criança de 9 anos, filha do próprio Zinho. A criança foi socorrida em estado gravíssimo e encaminhada ao Hospital Miguel Couto, no Leblon.

A disputa pelo controle da milícia na região já era prevista, uma vez que Zinho não designou um sucessor ao se entregar à polícia no último domingo (24). Atualmente, Zinho encontra-se detido em Bangu 1.