Apoiador de Bolsonaro tenta confrontar Randolfe Rodrigues durante vacinação

Um apoiador do presidente Jair Bolsonaro tentou intimidar Randolfe Rodrigues (Rede-AP) enquanto o senador tomava a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Macapá (AP), nesta segunda-feira (21). Usando uma máscara com a foto de Bolsonaro, o militante se aproximou e disse que Randolfe deveria cuidar do país ao invés de promover a “CPI da Palhaçada”. O vídeo postado nas redes sociais foi destacado pelo portal Metrópoles.

O senador, que é vice-presidente da CPI da Pandemia, respondeu que a Comissão iria prender Bolsonaro. Ao que o simpatizante do presidente reagiu: “Não vai prender nunca, sabe por que? Deus está com ele”. Randolfe argumentou lembrando as 500 mil mortes decorrentes da Covid-19 no país e declarou que elas se deviam à falta de ação do governo Bolsonaro. Indignado, o apoiador retrucou: “Você que ajudou a matar, porque você é político”.

Após a abordagem, Randolfe Rodrigues postou um vídeo em suas redes sociais declarando que não iria se intimidar com o que chamou de “ato de agressão desmedida" de pessoas que lamentavelmente "estão por todo o canto do país". "Aos membros dessas milícias eu advirto: nós não seremos intimidados, continuaremos a luta que temos empreendido desde o começo por vacina no braço para todos os amapaenses, para todos os brasileiros”.

Randolfe tem 48 anos e, ao se vacinar, usou uma camisa com a frase “Vacina no Braço, Comida no Prato”, além de segurar um cartaz com o nome de três pessoas que morreram em decorrência da doença. Ele ainda fez referência à marca de mais de 500 mil mortes por covid-19 no Brasil.