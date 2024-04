Aos gritos, promotor xinga advogado durante julgamento: 'safado, pilantra, bosta e frouxo'; vídeo

Uma sessão tumultuada do Tribunal do Júri em Cascavel, no Paraná, na última terça-feira (23), gerou polêmica nas redes sociais. Um vídeo editado da confusão que está circulando nas redes sociais mostra uma discussão entre o promotor de Justiça Thiago Trevizoli Justo e o advogado de defesa Renan Pacheco Canto.

Nas imagens, divulgadas pelo advogado Claudio Dalledone nas redes sociais, o promotor dirige xingamentos ao advogado, chamando de "safado", "pilantra", "bosta" e "frouxo". A atitude levou à interrupção do julgamento de oito pessoas acusadas de envolvimento nas mortes de duas pessoas em 2020, no Bairro Santa Cruz, em Cascavel. Os homicídios estariam relacionados ao tráfico de drogas e à disputa entre grupos rivais pelo controle da venda de entorpecentes na região.

OAB repudia a conduta do promotor

Em nota oficial, a OAB-Cascavel classificou o incidente como "gravíssimo" e uma violação das prerrogativas dos advogados em exercício. A entidade ainda ressaltou que "a advocacia não pode ser intimidada ou constrangida no exercício de suas funções, sob pena de violação do Estado Democrático de Direito".

A Associação Paranaense dos Advogados Criminalistas (Apacrimi), por sua vez, afirmou que o comportamento do promotor ultrapassa os limites dos debates acalorados típicos de julgamentos populares, configurando "ataques e ofensas não apenas aos advogados presentes, mas a toda a advocacia criminal".

Até o momento, não há informações sobre quando a sessão do Tribunal do Júri será retomada. O caso segue em investigação e as autoridades ainda definem as medidas cabíveis diante da confusão e das denúncias contra o promotor.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)