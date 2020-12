Ao tentar separar uma discussão, mulher é esfaqueada no pescoço e morre

Uma mulher foi assassinada a facadas no último domingo (20), após tentar apaziguar uma discussão em um estabelecimento. A vítima foi identificada como Luzia Felipe, mais conhecida como ‘Luluzinha’ por todos da região. O caso ocorreu na Zona Rural de Santo André, na Paraíba.

As testemunhas disseram que ela tentava impedir uma briga entre pai e filha, que ocorria nas imediações do ‘Bar do Guiné’, no sítio Lagoa, quando o desentendimento se intensificou.

Na tentativa de separar a discussão, Luzia foi atingida por um golpe de faca no pescoço e acabou não resistindo.