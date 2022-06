Anvisa suspende uso do agrotóxico Carbendazim

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, na quarta-feira (22), a suspensão cautelar da produção, distribuição e comercialização do agrotóxico Carbendazim e seus produtos técnicos. A medida foi publicada no Diário Oficial da União após o voto da Diretora-Presidente Substituta, Meiruze Freitas, durante a Reunião Extraordinária Pública da Diretoria Colegiada da Anvisa e aprovada por unanimidade pelos diretores.

VEJA MAIS

A decisão de suspensão irá durar até a conclusão do processo de reavaliação toxicológica do Carbendazim. A reavaliação foi motivada por suspeitas de potencial de mutações, carcinogenicidade (algo capaz de provocar ou estimular o aparecimento de carcinomas ou câncer no organismo) e toxicidade.

Mais usado no Brasil

O Carbendazim está entre os 20 agrotóxicos mais usados no Brasil. São cerca de 38 produtos formulados e 29 técnicos a base da substância em registro ativo no país.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)