Anvisa discute nesta quinta a liberação da CoronaVac para crianças a partir de 3 anos

Na manhã desta quinta-feira (20), a diretoria da Anvisa se reúne para discutir o pedido de uso emergencial da CoronaVac em crianças e adolescentes, de 3 a 17 anos. Atualmente, no Brasil, apenas a vacina da Pfizer pode ser aplicada em menores de idade. O uso da CoronaVac nesta faixa etária já é autorizado na China, Hong Kong, Chile, Equador, Indonésia e Camboja. As informações são do G1 Nacional.

No ano passado, a Agência cobrou mais dados do Butantan para liberar a CoronaVac para crianças e adolescentes. O Instituto e o governo de São Paulo contam com essa liberação para acelerar a imunização contra a Covid no público infantil.