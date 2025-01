Anvisa abre processo seletivo de estágio com vagas em mais de 35 municípios

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), lançou um processo seletivo de estágio para estudantes de Ensino Médio, Superior e Pós-Graduação. As oportunidades estão distribuídas em mais de 35 municípios do país, e as inscrições podem ser feitas até o dia 5 de fevereiro de 2025 no portal do CIEE. Para vagas de ensino médio e superior, basta acessar este link e para vagas de pós-graduação, é só clicar aqui.

Benefícios oferecidos

Os estagiários aprovados receberão bolsa-auxílio proporcional ao nível de ensino e carga horária:

Ensino Médio : R$ 486,05 para jornada de 4 horas diárias ou 20 horas semanais.

: R$ 486,05 para jornada de 4 horas diárias ou 20 horas semanais. Ensino Superior : R$ 1.125,69 para jornada de 6 horas diárias ou 30 horas semanais.

: R$ 1.125,69 para jornada de 6 horas diárias ou 30 horas semanais. Pós-Graduação: R$ 1.665,22 para carga horária de 30 horas semanais.

Além disso, todos os contratados terão direito a um auxílio-transporte de R$ 10 por dia trabalhado.

Etapas do processo seletivo

O processo seletivo é composto por três fases:

Inscrição no portal do CIEE. Análise curricular. Entrevista presencial na sede da ANVISA.

Cursos contemplados

Ensino Superior : A seleção abrange diversas áreas como Ciência da Computação, Direito, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura, Publicidade, Comunicação Social, entre outros.

: A seleção abrange diversas áreas como Ciência da Computação, Direito, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura, Publicidade, Comunicação Social, entre outros. Pós-Graduação: As oportunidades incluem áreas como Engenharia Elétrica, Gestão de Serviços de Saúde, Bioestatística, Enfermagem, Engenharia de Alimentos e mais 22 especializações.

Estudantes interessados devem garantir a inscrição no prazo estipulado para participar dessa oportunidade de ingressar na ANVISA, contribuindo para seu desenvolvimento acadêmico e profissional.