Antidepressivo nasal começa a ser usado no Brasil; entenda como funciona

Uma medicação inovadora contra a depressão, administrada por via nasal, entrou em uso no Hospital São Lucas, de Porto Alegre (RS), após um ano e meio da liberação no Brasil. O efeito rápido do medicamento é uma alternativa para reduzir os sintomas do transtorno em pacientes de maior resistência.

Segundo a psiquiatra Sayra Catalina, o tratamento com medicação nasal é indicado para aqueles que têm maior resistência a outros medicamentos. "É um tratamento indicado para transtorno depressivo em quem é mais resistente ao tratamento, ou seja, aqueles que tentaram pelo menos duas vezes em duas terapias prévias com antidepressivos convencionais padrão e não tiveram resposta", disse ela.

Como funciona o antidepressivo nasal?

De acordo com a psiquiatra, o spray age diretamente nos receptores do cérebro em, aproximadamente, sete minutos, pois atinge a via sistêmica. Ele é feito a base cloridrato de escetamina, substância indicada pelos profissionais para a redução dos sintomas depressivos. Uma das principais diferenças entre o antidepressivo nasal e os medicamentos tradicionais é o tempo de resposta, pois, em média, os remédios conhecidos levam cerca de quatro semanas para começar a fazer efeito. No caso do nasal, o paciente começa a sentir a melhora em poucas horas.

(*Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão da editora de OLiberal.com Ádna Figueira)