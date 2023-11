A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Curitiba, no Paraná, emitiu um alerta informando sobre a intensa onda de calor que atinge a capital paranaense ao longo desta semana. A temperatura está 5°C acima da média para este período do ano, de acordo com o órgão local.

Assim, animais do zoológico de Curitiba passaram a ganhar picolés -cada bicho recebe um tipo, que pode ser de fruta ou extrato de sangue de carne. A ideia é tentar dar mais conforto térmico para os animais.

Animais de zoológico ganham picolés para amenizar a onda de calor Foto: Hully Paiva/SMCS Foto: Hully Paiva/SMCS Foto: Hully Paiva/SMCS

O último domingo (12) foi o dia mais quente do ano “em várias cidades” do Paraná, de acordo com o meteorologista Lizandro Jacóbsen, do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná). Os curitibanos, que nesta terça “tiveram um refresco” (26,8ºC de temperatura máxima) enfrentaram quase 35°C no domingo.

Segundo o Simepar, o tempo deve mudar e há risco de temporais em todo o estado durante a semana.

“Além deste calor, uma frente fria avança pelo sul do Brasil e, encontrando este ambiente atmosférico muito quente, o risco de temporais fica muito elevado. O tempo fica bastante instável”, disse Jacóbsen.

Já no extremo sul, os gaúchos observam as notícias sobre o calor como se vivessem em um país à parte. Porto Alegre registrou 25,4ºC nesta terça, com céu nublado e umidade do ar de 80%, segundo o Inmet.