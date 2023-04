Amazônia queimou 19,2% do seu território em quase 4 décadas; fogo consumiu 275.764 km² do Pará

Entre 1985 e 2022, cerca de 21,8% de todo o território brasileiro foi consumido pelo fogo. É o que apontam os dados divulgados pelo MapBiomas nesta quarta-feira (26). Conforme o levantamento feito com base em dados de satélite, nesse período, mais de 185 milhões de hectares foram queimados no Brasil - extensão que representa a soma de toda a área da Colômbia e do Chile.

O consórcio formado por ONGs, universidades e empresas de tecnologia contabiliza a extensão consumida pelas chamas e não o número de focos de calor.

Quando comparado o percentual de área consumida pelas chamas em relação à área do bioma, Pantanal e Cerrado lideram o triste ranking, com 51,1% e 39,9%, respectivamente. Porém, se levarmos em conta o total de área queimada, Amazônia e Cerrado encabeçam a lista, com 80,95 e 79,2 milhões de hectares (Mha) queimados, respectivamente.

Ane Alencar, Coordenadora do Mapbiomas Fogo e Diretora de Ciência do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, afirma que os dados mostram o efeito do clima e da ação humana sobre as queimadas e incêndios florestais. "Percebemos claramente que em anos de El Niño temos mais ocorrência de incêndios, como nos últimos El Niños (2015 - 2016 e 2019), se comparados aos anos de La Niña, quando chove mais na Amazônia (2018 e 2021). A exceção a essa regra foi 2022, quando mesmo sendo um ano de La Niña, a Amazônia queimou bastante”, declarou.

Estados

Mato Grosso foi o estado que apresentou a maior ocorrência de fogo no período, com 431.948 km², seguido do Pará, com 275.764 km².

Entre os municípios que mais queimaram, Corumbá (MS), São Félix do Xingu (PA) e Formosa do Rio Preto (BA) lideram a lista. A área queimada nesses municípios foi de 31.877 km², 24.137 km² e 13.392 km², respectivamente.

Veja a área queimada entre 1985 e 2022 - Biomas

Bioma / % em relação à área do bioma / Área queimada

Pantanal / 51,1% / 7,7mha

Cerrado / 39,9% / 79,2mha

Amazônia / 19,2% / 80,95mha

Caatinga / 12,2% / 10,5mha

Mata Atlântica / 6,2% / 6,8mha

Pampa / 2,4% / 0,5mha